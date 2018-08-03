В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан китаец с полной сумкой денег

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией наличных денег. Он пытался вывезти их из России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, во время таможенного контроля рейса "Екатеринбург - Харбин" в так называемом "зеленом коридоре" багаж одного из пассажиров вызвал подозрение у инспектора. Оказалось, что сумка буквально забита пачками денег. При пересчете выяснилось, что таким способом гражданин Китая пытался вывезти из страны почти 10 млн руб. и 2 тыс. юаней.

Китаец был немедленно задержан. Он рассказал таможенникам, что прилетел в Екатеринбург из Самары, а затем планировал отправиться в Харбин. Деньги якобы предназначались для покупки оборудования для теплиц.

Задержанный заявил, что ничего не знал о правилах провоза наличных средств. Однако, по данным таможенников, мужчина уже не раз пересекал российско-китайскую границу через Уссурийскую таможню, и там неоднократно декларировал свои деньги.

Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина изъяли всю подозрительную наличность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде денежных средств.