Дубровский уволил замминистра Бахаева в связи с утратой доверия

Губернатор Борис Дубровский уволил первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Расторгнуть служебный контракт, освободить Бахаева Антона Александровича от замещаемой должности первого заместителя Министра экономического развития Челябинской области и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 3 августа 2018 года, утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему", - говорится в документе.

Напомним, накануне Челябинский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитника Антона Бахаева и оставил замминистра под арестом. В суде стало известно, что Бахаев дает, в том числе, признательные показания и сотрудничает со следствием.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. После допроса Алейникову отпустили домой.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Сразу после задержания ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС губернатор Борис Дубровский пообещал в ближайшее время принять весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки города к проведению саммитов в 2020 году. На прошлой неделе глава области озвучил кадровые решения.