В школы регионов направили рекомендации по работе с учениками-агрессорами

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять учеников-агрессоров, пишут "Известия".

Учителям рекомендовали провести диагностику, чтобы определить причину агрессии, изучить уровень развития ребенка, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых находятся дети.

В ведомстве отметили, что необходимо "минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию" и "направлять активность" в социально полезное русло.

Напомним, в последнее время прокатилась "волна" инцидентов с участием подростков. Так, в январе этого года были совершены нападения на учеников школ в Перми и Бурятии. В школе города Спас-Деменск Калужской области ученик набросился на одноклассника перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Кроме того, в одной из школ Челябинской области двое учеников устроили разборки с ножом.

В апреле 17-летний ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег его. По данным СМИ и соцсетей, подросток был фанатом "Колумбайна".

Ранее сообщалось, что законопроект, позволяющий оперативнее блокировать "колумбайн-сообщества", внесен в Госдуму.