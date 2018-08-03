Дело экс-депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют кражу у банка 200 миллионов, рассмотрит Ленинский райсуд Перми

Утверждено обвинение экс-депутата заксобрания Прикамья, акционера "Экопромбанка" Владимира Нелюбина в краже у финансового учреждения 215 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Дело вели сотрудники главного следственного управления краевой полиции. Материалы поступили в Ленинский райсуд Перми. Расследование по второму фигуранту дела, Игорю Куйде, остановлено, поскольку он объявлен в федеральный розыск.

Напомним, политик проходит по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке".