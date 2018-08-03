Следователи не нашли резаных или огнестрельных ранений на мумии, лежавшей во дворе в Екатеринбурге

Инцидентом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга, заинтересовался Следственный комитет. Начата проверка.

Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как рассказали соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире - якобы она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, следователи провели осмотр скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения, лежавших на улице. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти (таких, как рубленые, резаные, огнестрельные ранения) не установлено.

"Голова, а также все верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная причина смерти. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия", - добавили в ведомстве.

Там заверили, что по итогам проверки органами Следственного комитета обязательно будет принято процессуальное решение.

Напомним, обстоятельства данного происшествия также выясняет полиция.