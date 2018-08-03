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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Следователи не нашли резаных или огнестрельных ранений на мумии, лежавшей во дворе в Екатеринбурге
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череп кости скелет (2007) | Фото: www.computerra.ru

Инцидентом на улице Куйбышева в Екатеринбурге, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга, заинтересовался Следственный комитет. Начата проверка.

Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как рассказали соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире - якобы она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.

Куйбышева, труп, мумия, Екатеринбург(2018)|Фото:vk.com Поля Нечаева

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, следователи провели осмотр скелетированных останков местного жителя 1950 года рождения, лежавших на улице. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти (таких, как рубленые, резаные, огнестрельные ранения) не установлено.

"Голова, а также все верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная причина смерти. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия", - добавили в ведомстве.

Там заверили, что по итогам проверки органами Следственного комитета обязательно будет принято процессуальное решение.

Напомним, обстоятельства данного происшествия также выясняет полиция.

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03.08.2018 11:14 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:14 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 07:42 Мск
Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал

Ранее 02.08.2018 20:23 Мск
В Екатеринбурге пенсионерка выбросила на детскую площадку мумию умершего супруга








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Следователи не нашли резаных или огнестрельных ранений на мумии, лежавшей во дворе в Екатеринбурге
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