Экс-депутат Госдумы получил отказ в регистрации за выборах ямальского парламента

Избирательная комиссия Тазовского района отказала в регистрации кандидатом на выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО экс-депутату Госдумы Дмитрию Хороле. Выдвиженец допустил ошибки в документах и не предоставил достаточное количество подписей, передает корреспондент Накануне.RU.

Хороля выдвинулся по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3, так как он участвовал в выборах в порядке самовыдвижения, кандидату необходимо было предоставить подписи в свою поддержку. Большинство подписных листов не прошли проверку, достоверными признаны лишь 26 из 129 подписей.

На довыборах по Тазовскому округу зарегистрированы четыре кандидата: Степан Вануйто ("Единая Россия"), Илья Яндо (ЛДПР), Ейко Сэротэтто (КПРФ), а также самовыдвиженец Артур Сэротэтто.