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03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
03.08.2018 11:10 Мск (13:10 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
Экс-депутат Госдумы получил отказ в регистрации за выборах ямальского парламента
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Дмитрий Хороля (2018) | Фото: Zampolit.com

Избирательная комиссия Тазовского района отказала в регистрации кандидатом на выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО экс-депутату Госдумы Дмитрию Хороле. Выдвиженец допустил ошибки в документах и не предоставил достаточное количество подписей, передает корреспондент Накануне.RU.

Хороля выдвинулся по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3, так как он участвовал в выборах в порядке самовыдвижения, кандидату необходимо было предоставить подписи в свою поддержку. Большинство подписных листов не прошли проверку, достоверными признаны лишь 26 из 129 подписей.

На довыборах по Тазовскому округу зарегистрированы четыре кандидата: Степан Вануйто ("Единая Россия"), Илья Яндо (ЛДПР), Ейко Сэротэтто (КПРФ), а также самовыдвиженец Артур Сэротэтто.

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03.08.2018 11:10 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
13:10 Екб

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Экс-депутат Госдумы получил отказ в регистрации за выборах ямальского парламента
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