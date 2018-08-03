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03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Крупнейший комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций возводят в Тюменском районе
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Александр Моор, инвестиционный проект (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор совершил рабочую поездку в поселок Московский Тюменского района, где ознакомился с ходом строительства производственного комплекса по изготовлению подвижных ограждающих конструкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В частности, после завершения строительства, компания займется изготовлением секционных ворот, рольставней, уличных сдвижных и распашных ворот, а также систем автоматизации, входных дверей, заборных секций, модульных конструкций.

Строительством комплекса занимается компания "ДорХан 21 век-Тюмень".

По словам гендиректора предприятия Олега Ефремова, на площадке построены два производственных здания. Завершена обшивка каркаса первого корпуса сэндвич-панелями, смонтированы крыша и окна. Ведутся работы по обшивке второго здания - административно-бытового комплекса.

В конце сентября будут построены производственные и складские помещения первой очереди площадью 2 тыс. 880 кв. м. На территории производственно-складского комплекса построят офис, шоу-рум и зал для демонстрации промышленного оборудования.

Александр Моор, инвестиционный проект(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

Позже компания планирует заняться строительством второй очереди производственно-складского комплекса. Его площадь составит 1 тыс. 440 кв. м. Содействие в поиске и получении в аренду земельного участка инвестору оказали муниципальные власти и региональное инвестиционное агентство. По словам главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой, муниципалитет совместно с правительством Тюменской области работает над привлечением инвесторов.

"В 2017 году с нашим предпринимательским сообществом мы реализовали 15 инвестпроектов, это средний и малый бизнес. В текущем году планируем реализовать 17 инвестиционных проектов, создать около 500 рабочих мест в самых разных сферах", - отметила она.

Александр Моор, инвестиционный проект(2018)|Фото: Правительство Тюменской области

Врио губернатора Александр Моор отметил, что компания строит комплекс за свой счет, без привлечения кредитов и подает хороший пример другим предпринимателям. Врио главы региона также подчеркнул, что, если бы не активная позиция администрации Тюменского района и совместной работы властей региона по по предоставлению пакета поддержки, руководство "ДорХан 21 век-Тюмень" могло бы выбрать для себя любую другую территорию.

"Дает сигнал, что инвестировать в Тюменскую область и Тюменский район очень выгодно и удобно", - заявил Александр Моор.

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03.08.2018 11:55 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
13:55 Екб

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Крупнейший комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций возводят в Тюменском районе
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