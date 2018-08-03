Крупнейший комплекс по производству подвижных ограждающих конструкций возводят в Тюменском районе

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор совершил рабочую поездку в поселок Московский Тюменского района, где ознакомился с ходом строительства производственного комплекса по изготовлению подвижных ограждающих конструкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В частности, после завершения строительства, компания займется изготовлением секционных ворот, рольставней, уличных сдвижных и распашных ворот, а также систем автоматизации, входных дверей, заборных секций, модульных конструкций.

Строительством комплекса занимается компания "ДорХан 21 век-Тюмень".

По словам гендиректора предприятия Олега Ефремова, на площадке построены два производственных здания. Завершена обшивка каркаса первого корпуса сэндвич-панелями, смонтированы крыша и окна. Ведутся работы по обшивке второго здания - административно-бытового комплекса.

В конце сентября будут построены производственные и складские помещения первой очереди площадью 2 тыс. 880 кв. м. На территории производственно-складского комплекса построят офис, шоу-рум и зал для демонстрации промышленного оборудования.

Позже компания планирует заняться строительством второй очереди производственно-складского комплекса. Его площадь составит 1 тыс. 440 кв. м. Содействие в поиске и получении в аренду земельного участка инвестору оказали муниципальные власти и региональное инвестиционное агентство. По словам главы администрации Тюменского района Светланы Ивановой, муниципалитет совместно с правительством Тюменской области работает над привлечением инвесторов.

"В 2017 году с нашим предпринимательским сообществом мы реализовали 15 инвестпроектов, это средний и малый бизнес. В текущем году планируем реализовать 17 инвестиционных проектов, создать около 500 рабочих мест в самых разных сферах", - отметила она.

Врио губернатора Александр Моор отметил, что компания строит комплекс за свой счет, без привлечения кредитов и подает хороший пример другим предпринимателям. Врио главы региона также подчеркнул, что, если бы не активная позиция администрации Тюменского района и совместной работы властей региона по по предоставлению пакета поддержки, руководство "ДорХан 21 век-Тюмень" могло бы выбрать для себя любую другую территорию.

"Дает сигнал, что инвестировать в Тюменскую область и Тюменский район очень выгодно и удобно", - заявил Александр Моор.