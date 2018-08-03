Президента волгоградского детского благотворительного фонда обвиняют в неуплате налогов на 13 млн рублей

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела семейной пары - президента и учредителя детского благотворительного фонда. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, с 2013 по 2015 годы данный благотворительный фонд оказывал услуги по проведению тематических конкурсов и фестивалей в различных регионах России и за рубежом. За это время было организовано 35 подобных мероприятий в Волгограде, Санкт-Петербурге и Сочи.

Как установили следователи, под видом благотворительности скрывалась коммерческая деятельность, руководила которой лично президент фонда. Доход составил почти 100 млн руб.: деньги были получены от участников конкурсов и фестивалей. Расследование показало, что руководство уклонилось от уплаты налогов на сумму 13 млн руб.

Сейчас следствие по делу завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.