"Горячая вода. Помним. Любим. Скорбим". К офису курганской компании Бикова принесли похоронный венок

К офису "Курганской генерирующей компании" в Кургане на улице Невежина неизвестные принесли похоронный венок, фотографию разместили в группе "Мой Курган". КГК на 73% принадлежит Фонду развития электроэнергетики, который на рынке считается входящим в сферу влияния бизнесмена Артема Бикова.

Сотрудники компании по видеокамерам увидели, кто принес венок, однако оперативный комментарий Накануне.RU получить не удалось - телефон пресс-службы не отвечает.

На похоронном венке виднеется черная лента - на ней золотыми буквами выгравирована надпись: "Горячая вода. Помним. Любим. Скорбим".

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 3 августа в Кургане на 10 дней прекращается подача горячей воды в связи с остановкой ТЭЦ-1. В "Курганской генерирующей компании" заявляли, что проведение работ позволит обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей, как в летний период, так и в предстоящий отопительный сезон.