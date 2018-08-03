СМИ: Петросян и Степаненко делят имущество в суде

Актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном.

Как сообщает агентство "Москва", заявление рассмотрено в суде 6 августа.

Петросян заявил, что ему ничего не известно об иске. Информацию о разводе юморист комментировать отказался.

В прошлом году, напомним, Общественная палата РФ рекомендовала Госдуме упростить процедуру раздела имущества между бывшими супругами. В частности, предлагается указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН), что недвижимость находится в совместном пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать без согласия второго.