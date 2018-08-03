В Челябинске из перинатального центра эвакуировались 262 человека из-за сработавшей пожарной сигнализации

В Челябинске из здания областного перинатального центра эвакуировались 262 человека в результате ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Из здания самостоятельно эвакуировались 262 человека, в том числе 82 ребенка.

"В результате происшествия пострадавших нет. Подразделения МЧС выезжали по рангу пожара № 2, всего 38 человек и 9 ед. техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки здания пациенты и персонал перинатального центра вернулись в палаты.