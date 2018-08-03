Екатеринбуржец из-за долгов по кредитам ограбил салоны связи

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. 23-летний парень – автомойщик воровал деньги и элитные телефоны, чтобы расплатиться по кредитам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД.

Нападения на магазины произошли 10, 24 и 27 июля. Пострадали сотовые салоны, расположенные на улицах Старых Большевиков и Восстания. При этом во вторую торговую точку злоумышленник приходил дважды. При ограблении мужчина скрывал лицо с помощью маски и кепки. По предварительным данным, ущерб причиненный торговой сети составил более 450 тыс. руб.

Мужчина признал свою вину.

"В настоящее время в отношении гражданина возбуждены уголовные дела, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до десяти лет лишения свободы. Задержанный помещен под стражу", - прокомментировали в ведомстве.