В США намерены допросить российского певца Эмина

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием "вмешательства" России в американские выборы, может запросить встречу с российским певцом Эмином Агаларовым для дачи показаний. Об этом передает RT.

Имя отца Агаларова фигурирует в новостях о встрече, состоявшейся в июне 2016 года в небоскребе Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Как сообщил адвокат артиста Скотт Балбер, ехать в США на допрос певец не собирается.

В мае следователи команды Мюллера пытались опросить российского миллиардера Виктора Вексельберга.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера. Глава Белого дома напомнил об имевшихся между ними "очень неприятных и спорных отношениях", когда он отклонил назначение Мюллера главой ФБР за день до назначения на нынешний пост.