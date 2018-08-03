"Анжи" оштрафовали на 10 тысяч рублей после победы над "Уралом" в Екатеринбурге

В четверг в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. По его итогам ФК "Анжи" заплатит штраф.

Напомним, в первом туре нового чемпионата страны махачкалинский клуб играл с "Уралом" в Екатеринбурге и победил со счетом 1:0.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, по итогам этого матча КДК принял решение оштрафовать ФК "Анжи" на 10 тыс. руб. "за иные нарушения регламента". К "Уралу" у комитета никаких претензий нет.

Добавим, во время игры на трибунах стадиона в Екатеринбурге, вместимость которого специально увеличивали к ЧМ-2018 по футболу, было очень много свободных мест.