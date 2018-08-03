На Южном Урале активисты-экологи сообщили о сбросе нефтепродуктов в реку Миасс

Активисты челябинского движения "Экочел" выявили неорганизованный сброс вод с характерным запахом нефтепродуктов в реку Миасс.

Сброс в Миасс зафиксирован практически в центре города, сообщили Накануне.RU в "Экочел".

Сообщается, что ранее экоактивисты уже фиксировали нарушение, когда возле челябинского краеведческого музея в реку Миасс сбрасывались воды коммунального пользования. Судя по органолептическим замечаниям, видно, что от стока в воде стоит запах фекальных веществ.

На фотографиях видно нефтяную пленку на воде.