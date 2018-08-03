В Югорске столкнулись "КамАЗ" и легковушка, погибли двое

В Югорске в аварии погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Сегодня в 7.45 минут на 402 км трассы "Югра" столкнулись "Шевроле Ланос" и "КамАЗ". Погибли водитель и пассажир легковушки.

На месте работают полицейские.