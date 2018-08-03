Кандидату от партии "РОТ Фронт" отказали в регистрации на выборы в думу Сургута

Представительнице партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт" пенсионерке Нине Поляковой отказали в регистрации на выборы в думу Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

Нине Поляковой не хватило подписей избирателей. Она представила в Территориальную избирательную комиссию Сургута 52 подписи. Из них девять были признаны недействительными. Для регистрации кандидата необходимо 48 подписей.

Нина Полякова планировала избираться по одномандатному округу №4. За мандат здесь поборются пять человек: либерал-демократ, директор "ПромСтройСургут" Петр Кузнецов, "единоросс", заместитель директора центра развития талантов ребенка Дмитрий Нечепуренко, коммунист, машинист автовышки и автогидроподъемника "Сургутнефтегаз" Борис Жалов, а также самовыдвиженцы: представитель компании "СибТехСервис" - специалист по комплексному обслуживанию зданий Виктор Свиязов и юрисконсульт "Сургутнефтегаза" Максим Шеметов.

На мандат в округе №22 также претендуют пятеро: самовыдвиженцы ведущий инженер-технолог парогазотурбинного цеха Сургутской ГРЭС-2 Александр Акулов и электромонтер ГРЭС Армен Кочарян, "единоросс" директор Центра развития талантов ребенка Татьяна Боженко, бизнесмен-коммунист Дмитрий Ермаков и либерал-демократ, бывший депутат Сургута от "Единой России" Евгений Барсов, который в октябре прошлого года сдал мандат и вышел из "Единой России" из-за несогласия с экономической политикой партии власти.

Отметим, что решение о регистрации Ермакова и Жалова пока не принято.