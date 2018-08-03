В Челябинске на несколько дней изменят маршруты движения троллейбусов

В Челябинске из-за ремонта теплотрассы на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов изменятся маршруты двух троллейбусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Так, с 20 часов 3 августа по 5 августа троллейбусы № 12 проследуют по маршруту "Молдавская – Братьев Кашириных – д/с "Юность" – АМЗ", в обратном направлении "АМЗ – д/с «Юность» - Алое поле – Энгельса – Братьев Кашириных – Молдавская".

4 и 5 августа также изменится маршрут троллейбусов № 7. Они поедут в прямом направлении "ЧМК – гостиница "Виктория" - Братьев Кашириных – д/с "Юность" – АМЗ", в обратном направлении по обычному маршруту.