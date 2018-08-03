Зауралец, осужденный за призывы к джихаду, избежал тюремного заключения

В июне этого года 40-летнего зауральца, жителя Альменевского района Урала Хабибуллина Приволжский окружной военный суд признал виновным в публичном оправдании терроризма, однако уголовное дело в отношении фигуранта было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Было доказано, что Хабибуллин, являясь сторонником запрещенного в России религиозного объединения, в 2012-2013 годах размещал на своей странице в соцсети "Вконтакте" информацию с призывом к ведению вооруженной борьбы, собирал соответствующую библиотеку и самостоятельно изготавливал брошюры с экстремистскими материалами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Эти брошюры Хабибуллин хотел использовать для дальнейшего "просвещения" односельчан.

Во время обыска в доме мужчины сотрудниками ФСБ было изъято около 20 гигабайт тематических видео и фотоматериалов, более 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных в России.