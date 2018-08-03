В Челябинске регоператора капремонта заподозрили в сговоре на торгах по ремонту лифтов

Челябинское УФАС возбудило дело о сговоре между регоператором капремонта и ООО "Жилкомсервис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Летом регоператор проводил аукцион на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным, ремонт лифтовых шахт. Начальная цена закупки составила 219,7 млн рублей.

Было подано шесть заявок, но допущено только две – ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "Жилкомсервис". При этом ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" непосредственно в аукционном торге не участвовало.

УФАС считает, что регоператор неправомерно отклонил заявки от ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ". Причиной стало отсутствие сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций. Однако эти компании есть в реестре.

УФАС предписало рассмотреть их заявки, а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить. Но предписание не было исполнено, а контракт заключили с ООО "Жилкомсервис" за 218,6 млн рублей.