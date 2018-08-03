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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Константин Сёмин: Власть сметает с парохода современности по-настоящему великих писателей Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина, хотя юбилей писателя, эмигрировавшего во Францию, будет только в 2020 году. Интересно, что в 2019 году мы будем отмечать 90-летие Василия Шукшина, а указа президента о памятных мероприятиях что-то нет. Не стоит и говорить о том, как "отметили" 150-летие Горького или 110-летие Шолохова.
03.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
03.08.2018 09:36 Мск (11:36 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске регоператора капремонта заподозрили в сговоре на торгах по ремонту лифтов
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Челябинское УФАС возбудило дело о сговоре между регоператором капремонта и ООО "Жилкомсервис", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.
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Летом регоператор проводил аукцион на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным, ремонт лифтовых шахт. Начальная цена закупки составила 219,7 млн рублей.

Было подано шесть заявок, но допущено только две – ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "Жилкомсервис". При этом ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" непосредственно в аукционном торге не участвовало.

УФАС считает, что регоператор неправомерно отклонил заявки от ООО "РУСКО ЛИФТ" и ООО "СКМ". Причиной стало отсутствие сведений о данных хозяйствующих субъектах в реестре квалифицированных подрядных организаций. Однако эти компании есть в реестре.

УФАС предписало рассмотреть их заявки, а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить. Но предписание не было исполнено, а контракт заключили с ООО "Жилкомсервис" за 218,6 млн рублей.

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03.08.2018 09:36 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:36 Екб

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В Челябинске регоператора капремонта заподозрили в сговоре на торгах по ремонту лифтов
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