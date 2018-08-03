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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Константин Сёмин: Власть сметает с парохода современности по-настоящему великих писателей Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина, хотя юбилей писателя, эмигрировавшего во Францию, будет только в 2020 году. Интересно, что в 2019 году мы будем отмечать 90-летие Василия Шукшина, а указа президента о памятных мероприятиях что-то нет. Не стоит и говорить о том, как "отметили" 150-летие Горького или 110-летие Шолохова.
03.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Новости
03.08.2018 09:35 Мск (11:35 Екб)
спорт | Южный ФО | В России
"Краснодар" решил продать Смолова после ДТП с его участием
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форма сборной России по футболу, Федор Смолов (2018) | Фото: instagram.com/teamrussia

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может покинуть клуб уже в это трансферное окно.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга.

Позже форвард признался, что это он сидел за рулем. Теперь ему грозит административный арест на 15 суток или лишение прав до полутора лет.

ДТП с Федором Смоловым(2018)|Фото: vk.com/ghestkrd

Как сообщают СМИ, клуб решил расстаться со Смоловым, несмотря на его статус капитана команды. По информации "Спорт-Экспресса", в контракте 28-летнего футболиста нет опции выкупа, но "Краснодар" готов вести диалог с потенциальными покупателями от 10 млн евро.

Контракт игрока с клубом заканчивается через год. По данным издания, Смолова хочет купить действующий чемпион России московский "Локомотив".

Напомним, свою проверку по факту ДТП проводит полиция.

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03.08.2018 09:35 Мск | Краснодар | информационная служба Накануне.RU
11:35 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2018 14:49 Мск
Смолов признал, что был за рулем элитного BMW во время ДТП в Краснодаре

Ранее 02.08.2018 11:26 Мск
А был ли Смолов? Обстоятельства ДТП с дорогостоящей иномаркой в Краснодаре выясняет полиция

Ранее 02.08.2018 08:25 Мск
В краснодарском департаменте транспорта назвали ущерб из-за ДТП с дорогой иномаркой, в которой мог ехать Смолов

Ранее 01.08.2018 15:42 Мск
"Он жив и здоров": в "Краснодаре" прокомментировали ДТП с участием Смолова

Ранее 01.08.2018 14:49 Мск
СМИ: Смолов попал в ДТП и разбил редкий и дорогой BMW








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"Краснодар" решил продать Смолова после ДТП с его участием
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