"Краснодар" решил продать Смолова после ДТП с его участием

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может покинуть клуб уже в это трансферное окно.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга.

Позже форвард признался, что это он сидел за рулем. Теперь ему грозит административный арест на 15 суток или лишение прав до полутора лет.

Как сообщают СМИ, клуб решил расстаться со Смоловым, несмотря на его статус капитана команды. По информации "Спорт-Экспресса", в контракте 28-летнего футболиста нет опции выкупа, но "Краснодар" готов вести диалог с потенциальными покупателями от 10 млн евро.

Контракт игрока с клубом заканчивается через год. По данным издания, Смолова хочет купить действующий чемпион России московский "Локомотив".

Напомним, свою проверку по факту ДТП проводит полиция.