Американец доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в России

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам России на лодке, сообщает "Интерфакс".

По словам американца, он рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию. Он попросил предоставить ему политическое убежище, предъявив водительское удостоверение.

Есть подозрения, что задержанный страдает психическим расстройством. В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства.

В июле приехавший в Москву на Чемпионат мира по футболу болельщик из Нигерии попросил политическое убежище в России. Он рассказал, что на родине принимал участие в антиправительственных акциях, и в настоящее время правительственные войска Нигерии якобы угрожают его жизни.