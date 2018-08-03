В МЧС рассматривают две версии причин крупного пожара на складе в Красноярске

Пожар на складе молочной продукции в Красноярске потушен. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в краевом ГУ МЧС, сигналы о пожаре в складском помещении поступали на центральный пульт пожарной связи ранним утром 3 августа. Уже через семь минут первые расчеты были на месте. Как было установлено, на складе хранилась молочная продукция, но на момент возгорания он был заполнен наполовину. Горела кровля по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние склады.

Пожарные расчеты немедленно приступили к тушению и проверке помещения на наличие людей, которых на складе не оказалось. В 10 часов 23 минуты огонь был полностью ликвидирован, работали 46 человек личного состава и 15 единиц техники.

Сейчас на месте работают специалисты по установке причин возгорания. Как уточнили в МЧС, рассматриваются две версии: короткое замыкание электропроводки или нарушение правил эксплуатации электрооборудования.