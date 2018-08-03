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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Константин Сёмин: Власть сметает с парохода современности по-настоящему великих писателей Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина, хотя юбилей писателя, эмигрировавшего во Францию, будет только в 2020 году. Интересно, что в 2019 году мы будем отмечать 90-летие с рождения Василия Шукшина, а указа президента о памятных мероприятий что-то нет. Не стоит и говорить о том, как "отметили" 150-летие Горького или 110-летие Шолохова.
03.08.2018
экспертное мнение ;
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В МЧС рассматривают две версии причин крупного пожара на складе в Красноярске
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пожар на складе в Краснярске (2018) | Фото: 24.mchs.gov.ru

Пожар на складе молочной продукции в Красноярске потушен. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в краевом ГУ МЧС, сигналы о пожаре в складском помещении поступали на центральный пульт пожарной связи ранним утром 3 августа. Уже через семь минут первые расчеты были на месте. Как было установлено, на складе хранилась молочная продукция, но на момент возгорания он был заполнен наполовину. Горела кровля по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседние склады.

пожар на складе в Краснярске(2018)|Фото: 24.mchs.gov.ru

Пожарные расчеты немедленно приступили к тушению и проверке помещения на наличие людей, которых на складе не оказалось. В 10 часов 23 минуты огонь был полностью ликвидирован, работали 46 человек личного состава и 15 единиц техники.

пожар на складе в Краснярске(2018)|Фото: 24.mchs.gov.ru

Сейчас на месте работают специалисты по установке причин возгорания. Как уточнили в МЧС, рассматриваются две версии: короткое замыкание электропроводки или нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

пожар на складе в Краснярске(2018)|Фото: 24.mchs.gov.ru

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03.08.2018 09:11 Мск | Красноярск | информационная служба Накануне.RU
11:11 Екб

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В МЧС рассматривают две версии причин крупного пожара на складе в Красноярске
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