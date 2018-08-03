УКВЗ может стать поставщиком трамваев для южноуральских городов

Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" может стать поставщиком трамваев для Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Вопрос обсудили на совещании в ОРКК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В регионе до 2025 года планируют модернизировать общественный транспорт. Для решения этого вопроса по поручению губернатора Бориса Дубровского создана рабочая группа.

Как отметил министр экономического развития региона Сергей Смольников, большинство трамваев в Челябинске имеют степень износа около 90%.

"Снизилась доля перевозок крупногабаритного автобусного и электрического транспорта. Модернизировать транспортную сеть необходимо как для поддержания высокого уровня качества системы общественного транспорта, так и снижения прямых и косвенных затрат бюджета, и населения", - говорит он.

Новые трамваи может поставить УКВЗ. Предполагается, что трамваи займут долю рынка пассажирских перевозок около 35%, сейчас этот показатель составляет 14%.

Смольников добавил, что потребность региона – порядка 400 новых трамваев.

"Вагоны будут поставляться на условиях контракта жизненного цикла, с полноценным сервисным обслуживанием в течение всего периода эксплуатации. Этот проект даст импульс для развития одного из крупнейших производств моногорода", - подчеркнул он.

Проект планируется реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Работа по модернизации системы общественного транспорта будет проводиться по четырем направлениям. Первое – это комплексное обновление трамвайного и автобусного парка с участием средств инвестора. Второе - формирование новой маршрутной сети и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ). Третье - обеспечение безопасности и стандартов качества перевозки граждан с учетом современных технологий. Здесь речь идет о создании "умной составляющей" ("умный трамвай и автобус", "умная остановка", "умная мобильность"). Четвертое - создание центра организации дорожного движения.