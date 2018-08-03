Бутиной в американской тюрьме разрешили совершать телефонные звонки

Арестованной американскими властями россиянке Марии Бутиной разрешили звонить по телефону, сообщает посольство РФ в США.

Как сообщили дипломаты, которые посетили ее 2 августа, связаться с родителями девушке пока не удалось - тюремная администрация ссылается на "технические трудности".

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутиной провокацией спецслужб и "полной заказухой".

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

Ранее Комитет по разведке американского сената разрешил ознакомить ведущих дело россиянки прокуроров и ее адвоката со стенограммой ее показаний.