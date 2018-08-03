Из-за торговой войны с США курс юаня упал до 15-месячного минимума

Курс юаня снижается на фоне обещания Китая ответить Соединённым Штатам на ужесточение пошлин.

За шесть недель торговой войны юань потерял уже 8%. Пик дороговизны китайской валюты пришёлся на март, когда один доллар стоил 6,2352 юаня. Сейчас курс упал до минимума за 15 месяцев – 6,88 юаней за доллар, и, как передаёт South China Morning Post, ожидается, что в следующем году доллар будет стоить уже семь юаней.

Народный банк КНР намерен использовать рыночные механизмы для постепенного обесценивания юаня, чтобы компенсировать потери в торговой войне с США.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее обвинял Китай и Россию в "играх с девальвацией валюты". Снижение курса юаня позволит Китаю поддержать свой импорт, который неизбежно "просядет" в результате вступления в силу американских пошлин.