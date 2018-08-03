В уральском городе завод оштрафовали за загрязнение воздуха

Прокуратура нашла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности старейшего завода "Невьянский цементник". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, на предприятии зафиксированы выбросы пыли в воздух при отсутствии разрешающих документов.

Изначально на вредные выбросы пожаловались местные жители, из-за чего прокуратура начала проверку.

В связи с выявленными нарушениями возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначен штраф в 42 тыс. руб.

Кроме того, также направлено исковое заявление в суд с требованиями обязать АО "Невьянский цементник" разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов и получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также исполнить обязанность по постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Суд удовлетворил исковые требования.