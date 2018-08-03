В уральском городе завод оштрафовали за загрязнение воздуха

в этот день
03.08.18
09:52
В Екб.11:52
Уважать Ленина - грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Высокинский "уделал" Кожемяко в борьбе за пост главы Екатеринбурга
Под грифом "секретно". Кремль молчит о кандидатах в губернаторы Ямала
Главное
Дерипаска не согласился с условиями США по снятию санкций с "Русала"

Тема дня
Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Константин Сёмин: Власть сметает с парохода современности по-настоящему великих писателей Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина, хотя юбилей писателя, эмигрировавшего во Францию, будет только в 2020 году. Интересно, что в 2019 году мы будем отмечать 90-летие с рождения Василия Шукшина, а указа президента о памятных мероприятий что-то нет. Не стоит и говорить о том, как "отметили" 150-летие Горького или 110-летие Шолохова.
03.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4485

В уральском городе завод оштрафовали за загрязнение воздуха
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

карабаш (2004) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура нашла нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности старейшего завода "Невьянский цементник". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, на предприятии зафиксированы выбросы пыли в воздух при отсутствии разрешающих документов.
Читайте также:

Изначально на вредные выбросы пожаловались местные жители, из-за чего прокуратура начала проверку.

В связи с выявленными нарушениями возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначен штраф в 42 тыс. руб.

Кроме того, также направлено исковое заявление в суд с требованиями обязать АО "Невьянский цементник" разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов и получить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также исполнить обязанность по постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Суд удовлетворил исковые требования.

Другие новости по темам: Загрязнение воздуха, вредные выбросы
03.08.2018 08:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:52 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В уральском городе завод оштрафовали за загрязнение воздуха
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+