Борис Дубровский о развитии АПК в Челябинской области: "Совершен серьезный рывок вперед"

В Челябинске на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе Президента РФ в УрФО обсудили обеспечение продовольственной безопасности, рынок зерна, экспортный потенциал и подготовку к уборочной компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Открывая заседание, Борис Дубровский подчеркнул, что для Южного Урала АПК является одной из ключевых точек роста. Регион за последние годы совершил рывок вперед.

"Сказался эффект импортозамещения, а также выход на проектную мощность крупных инвестиционных проектов. За последние пять лет объемы сельскохозяйственного производства в регионе удвоились и достигли 126 млрд рублей. Для нас особенно актуален рынок зерна, прежде всего зарубежный. С прошлого года начались поставки зерновой продукции в Китай. На сегодняшний день общая площадь посевных превысила 1,9 млн гектаров. Плановые назначения по уборке зерновых – порядка 1,7 млн тонн. Но если будут хорошие погодные условия – потенциал региона вполне позволяет собирать более 2 млн тонн", - рассказал он.

Годовой объем государственной поддержки в регионе сельхозтоваропроизводителей превышает 4 млрд рублей.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Моисеев отметил большой потенциал Челябинской области, обратив внимание на развитие растениеводство и животноводство в регионе, и успехи в сельхозмашиностроении.

Моисеев отметил, что перед регионами УрФО стоит задача увеличить валовый объем зерна, в том числе, за счет вовлечения в оборот залежных земель.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев сообщил, что цена на зерно будет расти, поскольку прогнозная урожайность в текущем году на 7 ц/га ниже прошлогодней. В Минсельхозе РФ считают, что в 2018 году удастся собрать около 100 млн тонн хлеба.