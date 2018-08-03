В Екатеринбурге подвели итоги последнего в этом году этапа опрессовок

В Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги второго и последнего в этом году этапа опрессовок. Выявлено больше двух десятков повреждений по всему городу.

Напомним, испытания проходили с 23.00 31 июля по 6.00 3 августа с ограничением горячего водоснабжения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, в итоге было выявлено 25 повреждений в районе улиц Фурманова - Фрунзе, Вайнера - Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, Мамина-Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская и Чистопольская.

Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений. Как отметили в компании, после окончания испытаний горячее водоснабжение обеспечивается в обычном режиме. А если воды до сих пор нет, горожанам следует обращаться в свои организации ЖКХ по месту жительства.