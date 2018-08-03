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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Константин Сёмин: Власть сметает с парохода современности по-настоящему великих писателей Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина, хотя юбилей писателя, эмигрировавшего во Францию, будет только в 2020 году. Интересно, что в 2019 году мы будем отмечать 90-летие с рождения Василия Шукшина, а указа президента о памятных мероприятий что-то нет. Не стоит и говорить о том, как "отметили" 150-летие Горького или 110-летие Шолохова.
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Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


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Экс-главу МЧС Кузбасса, обвиняемого по делу "Зимней вишни", увезли из СИЗО в больницу
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Александр Мамонтов (2018) | Фото: pasmi.ru

Бывший начальник главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, арестованный по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", госпитализирован.
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В суд поступила справка из СИЗО №1.

В пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на продление ареста Мамонову до 25 сентября.

По данным РИА Новости, в независимости от состояния Мамонтова, заседание суда по делу "Зимней вишни" состоится.

Александр Мамонтов(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявлено обвинение в халатности и растрате. 4 июня президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника ГУ МЧС по Кемеровской области.

Как ранее заявил в суде представитель СКР, Мамонтов давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы.

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03.08.2018 08:27 Мск | Кемерово | информационная служба Накануне.RU
10:27 Екб

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В Кемерово прощаются с жертвами пожара в "Зимней вишне"

Ранее 28.03.2018 07:40 Мск
Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в "Зимней вишне"

Ранее 28.03.2018 07:37 Мск
После пожара в Кемерово опознаны тела 27 человек

Ранее 28.03.2018 04:25 Мск
День траура по погибшим в Кемерове начался в России

Ранее 28.03.2018 02:16 Мск
Мэй прислала Путину письмо в связи с трагедией в Кемерово

Ранее 28.03.2018 02:10 Мск
Систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" отключили за 15 минут до пожара

Ранее 28.03.2018 01:14 Мск
Украинский пранкер сообщил о цели своих звонков в морги Кемерово

Ранее 27.03.2018 21:30 Мск
СКР даст правовую оценку действиям украинского пранкера, распространявшего ложь о количестве жертв в пожаре в Кемерово

Ранее 27.03.2018 20:18 Мск
Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован: ущерб - 4 миллиарда рублей

Ранее 27.03.2018 20:08 Мск
Поджог. Гендиректор "Зимней вишни" в суде назвала причину пожара

Ранее 27.03.2018 19:00 Мск
Миллион рублей родственникам погибших в Кемерово – унизительная подачка, - адвокат Людмила Айвар

Ранее 27.03.2018 18:30 Мск
Сотни москвичей приносят цветы и игрушки к организованному на Манежной площади мемориалу в память о погибших при пожаре в Кемерове

Ранее 27.03.2018 18:02 Мск
"В Москве огромное количество нарушений": Цветков о пожарной безопасности в столичных ТЦ

Ранее 27.03.2018 17:59 Мск
Минкультуры рекомендовало отменить увеселительные мероприятия 28 марта

Ранее 27.03.2018 17:32 Мск
"Ни о каких сотнях пострадавших информации нет": член "Офицеров России" Антон Цветков развеял мифы о трагедии в Кемерово

Ранее 27.03.2018 17:15 Мск
Глава СЖР призвал журналистов не распространять ложную информацию о количестве жертв и причинах пожара в Кемерове

Ранее 27.03.2018 16:45 Мск
В Челябинске погибших в Кемерово почтили минутой молчания

Ранее 27.03.2018 16:40 Мск
"Учитель не должна была оставлять детей": детский омбудсмен Подмосковья о трагедии в Кемерово

Ранее 27.03.2018 16:13 Мск
СК: Пропавшими во время пожара в Кемерове числятся 67 человек

Ранее 27.03.2018 15:46 Мск
"У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово

Ранее 27.03.2018 15:34 Мск
Концерт Мота в Екатеринбурге все-таки перенесен из-за национального траура

Ранее 27.03.2018 15:24 Мск
Фейк о "сотнях погибших" в Кемерово запустил в Сеть украинский пранкер

Ранее 27.03.2018 14:56 Мск
Власти Кемерово сообщили о 38 пропавших без вести при пожаре в ТЦ

Ранее 27.03.2018 14:42 Мск
В день национального траура концерт Мота в Екатеринбурге не отменят

Ранее 27.03.2018 14:13 Мск
На Ямале начались массовые проверки мест скопления людей

Ранее 27.03.2018 14:07 Мск
СКР настаивает на аресте фигурантов дела о пожаре в Кемерово

Ранее 27.03.2018 13:37 Мск
В Свердловской области отменят праздничные мероприятия в связи с трауром по жертвам трагедии в Кемерово

Ранее 27.03.2018 13:21 Мск
Путин объявил траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово

Ранее 27.03.2018 13:02 Мск
СМИ: Родные жертв пожара в "Зимней вишне" собрали данные о 85 пропавших без вести

Ранее 27.03.2018 12:53 Мск
Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у участников митинга

Ранее 27.03.2018 12:34 Мск
В Брянской области объявлен траур в связи с трагедией в Кемерове

Ранее 27.03.2018 12:27 Мск
Пермяки почтят память погибших в Кемерово у мемориала жертвам пожара в "Хромой лошади"

Ранее 27.03.2018 12:12 Мск
В Югре отменили церемонию открытия Чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове

Ранее 27.03.2018 12:05 Мск
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"

Ранее 27.03.2018 11:27 Мск
Несколько регионов объявили траур по погибшим на пожаре в Кемерово

Ранее 27.03.2018 11:24 Мск
"Кто, как не Пермь знает, что такое пожар": Лолита пожертвует гонорар за концерт родным погибших в Кемерово

Ранее 27.03.2018 11:08 Мск
МЧС: К моменту прибытия пожарных в кемеровском ТЦ уже горели три кинозала и зоопарк

Ранее 27.03.2018 10:47 Мск
В СКР рассматривают две основные причины пожара в ТЦ в Кемерове

Ранее 27.03.2018 10:28 Мск
41 ребенок погиб при пожаре в ТЦ в Кемерово

Ранее 27.03.2018 10:15 Мск
"Отвечу по полной программе", - первый зам Тулеева вышел к народу. Жители не верят в число жертв в "Зимней вишне"

Ранее 27.03.2018 10:10 Мск
Депутаты Госдумы почтили память погибших при пожаре в Кемерове минутой молчания

Ранее 27.03.2018 09:31 Мск
Путин в Кемерово встретился с сомневающимися в ходе расследования пожара в ТЦ

Ранее 27.03.2018 09:06 Мск
Восемь тел погибших при пожаре в Кемерово пока не найдены

Ранее 27.03.2018 08:39 Мск
Тулеев пообещал лично принять родственников погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Ранее 27.03.2018 08:07 Мск
Путин на совещании в Кемерово: Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица

Ранее 27.03.2018 08:04 Мск
МЧС: Работы на месте пожара в Кемерове планируется завершить в течение суток

Ранее 27.03.2018 07:52 Мск
После трагедии в Кемерово в Югре проверят, насколько безопасно находиться в местных ТРЦ

Ранее 27.03.2018 07:36 Мск
Митинг в Кемерово: мэр предложил жителям самим осмотреть морги и сгоревший ТЦ

Ранее 27.03.2018 07:27 Мск
Путин о трагедии в Кемерово: Мы потеряли столько людей из-за преступной халатности и разгильдяйства

Ранее 27.03.2018 05:19 Мск
Путин возложил в Кемерово цветы на месте пожара

Ранее 27.03.2018 00:51 Мск
Задержан пятый подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ Кемерово, отключивший сигнализацию

Ранее 27.03.2018 00:47 Мск
В СКР прокомментировали секретность при выдаче тел жертв пожара в Кемерово

Ранее 26.03.2018 18:35 Мск
ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово снесут

Ранее 26.03.2018 17:55 Мск
Глава Владивостока выразил соболезнования в связи с кемеровской трагедией

Ранее 26.03.2018 17:47 Мск
В МЧС сообщили об опознании 23 погибших при пожаре в Кемерове

Ранее 26.03.2018 16:57 Мск
Сотрудники Росгвардии вылетели в Кемерово для проверки ЧОП, работавшего в ТЦ в Кемерово

Ранее 26.03.2018 15:50 Мск
Сотрудники МЧС обследовали четыре этажа сгоревшего торгового центра в Кемерове

Ранее 26.03.2018 15:47 Мск
В Кемерово опознаны 17 погибших в результате пожара. Среди них - восемь детей

Ранее 26.03.2018 15:28 Мск
Кабмин выделит по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове

Ранее 26.03.2018 15:14 Мск
Губернатор Прикамья приказал проверить безопасность всех мест массового скопления людей в крае

Ранее 26.03.2018 14:54 Мск
Из-под завалов сгоревшего ТЦ в Кемерове извлекли 58 тел

Ранее 26.03.2018 14:38 Мск
Главе СКР доложили о первых результатах расследования трагедии в Кемерово

Ранее 26.03.2018 14:02 Мск
Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте пожара в Кемерове

Ранее 26.03.2018 13:37 Мск
Путин из-за пожара в Кемерово отменил вручение премий в Кремле

Ранее 26.03.2018 13:32 Мск
Прокурорам во всех регионах поручено проверить торгово-развлекательные центры

Ранее 26.03.2018 13:08 Мск
Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области

Ранее 26.03.2018 12:19 Мск
СК РФ просит всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ позвонить следователям

Ранее 26.03.2018 12:00 Мск
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Ранее 26.03.2018 11:59 Мск
"Охранники не давали детям спускаться по лестнице": Росгвардия проверит действия персонала ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее 26.03.2018 11:48 Мск
СКР подтвердил гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове

Ранее 26.03.2018 11:35 Мск
В кемеровском ТЦ вновь начался пожар

Ранее 26.03.2018 11:21 Мск
Все матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

Ранее 26.03.2018 11:11 Мск
11-летний мальчик, пострадавший при пожаре в Кемерове, находится в тяжелом состоянии

Ранее 26.03.2018 10:59 Мск
Тюменский губернатор после трагедии в Кемерово поручил МЧС проверить торговые центры в регионе

Ранее 26.03.2018 10:55 Мск
Число погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 56

Ранее 26.03.2018 10:28 Мск
Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты

Ранее 26.03.2018 10:14 Мск
"Самое главное - оказать помощь семьям, которых постигла страшная беда": Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Ранее 26.03.2018 10:07 Мск
МЧС: Крыша в ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара

Ранее 26.03.2018 09:51 Мск
Пять человек, считавшиеся пропавшими на пожаре в Кемерове, найдены живыми

Ранее 26.03.2018 09:27 Мск
Путин поручил оказать помощь семьям пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре

Ранее 26.03.2018 09:04 Мск
СКР: при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 53 человека

Ранее 26.03.2018 09:00 Мск
Глава Минздрава прибыла в Кемерово

Ранее 26.03.2018 08:47 Мск
Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово

Ранее 26.03.2018 08:41 Мск
Среди пропавших без вести в ТЦ "Зимняя вишня" оказались дети из Томска

Ранее 26.03.2018 08:39 Мск
Детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Кемерово

Ранее 26.03.2018 08:14 Мск
Полпред Меняйло лично проконтролирует расследование пожара в Кемерове

Ранее 26.03.2018 08:05 Мск
По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека

Ранее 26.03.2018 07:42 Мск
На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" обнаружены тела еще 11 погибших

Ранее 26.03.2018 07:40 Мск
Расследованием дела о пожаре в ТРЦ в Кемерово займется Главное следственное управление СКР

Ранее 26.03.2018 07:02 Мск
В Госдуме прокомментировали трагедию в кемеровском ТЦ

Ранее 26.03.2018 05:43 Мск
Родственники погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат по 1 млн рублей

Ранее 26.03.2018 03:27 Мск
Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии

Ранее 26.03.2018 02:26 Мск
Задержана гендиректор горящего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"

Ранее 26.03.2018 00:47 Мск
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла родственница главы Кузбасса

Ранее 26.03.2018 00:43 Мск
Названа причина пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Ранее 25.03.2018 20:45 Мск
В Кемеровской области объявлен режим ЧС из-за пожара в торговом центре: более 40 человек считаются пропавшими без вести

Ранее 25.03.2018 20:07 Мск
Следователи в Кемерово ищут очевидцев пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Ранее 25.03.2018 17:57 Мск
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ

Ранее 25.03.2018 16:42 Мск
Погибли трое детей и женщина. Следователи рассказали о подробностях пожара в торговом центре в Кемерово

Ранее 25.03.2018 14:05 Мск
"Люди прыгали из окон". В кинотеатре торгового центра в Кемерово в пожаре погибли четверо детей








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Экс-главу МЧС Кузбасса, обвиняемого по делу "Зимней вишни", увезли из СИЗО в больницу
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