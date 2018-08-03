Экс-главу МЧС Кузбасса, обвиняемого по делу "Зимней вишни", увезли из СИЗО в больницу

Бывший начальник главка МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, арестованный по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", госпитализирован.

В суд поступила справка из СИЗО №1.

В пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на продление ареста Мамонову до 25 сентября.

По данным РИА Новости, в независимости от состояния Мамонтова, заседание суда по делу "Зимней вишни" состоится.

Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявлено обвинение в халатности и растрате. 4 июня президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника ГУ МЧС по Кемеровской области.

Как ранее заявил в суде представитель СКР, Мамонтов давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы.