В Кургане и Челябинске подешевел бензин

Автомобильный бензин в регионах Уральского федерального округа за прошедшую неделею подешевел на 2 коп., следует из данных Росстата. Наиболее существенно стоимость топлива снизилась в Челябинске и Кургане, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой Правительства

В среднем литр бензина в УрФО стоит 42, 08 руб. на 6 коп. за неделею подешевел литр автомобильного топлива в Кургане (41,54 руб.), на 7 коп. - в Челябинске (40,76 руб.). Снижение в обоих центрах произошло за счет популярного топлива АИ-92. В Кургане литр топлива стоит 39,78 руб., в Челябинске - 39,42 руб. Кроме этого, на Южном Урале уменьшилась стоимость "дизеля" до 43,52 руб. (минус 8 коп.).

В других регионах УрФО цены на АЗС остались неизменными.

По данным Росстата в целом по России стоимость топлива за прошлую неделею не изменилась.