На Среднем Урале поймали сбежавшего из колонии осужденного: теперь ему грозит новый срок

На Среднем Урале задержали осужденного, сбежавшего из колонии. Теперь ему грозит новый срок.

Напомним, вечером 30 июля сотрудниками колонии-поселения №59 (Каменск-Уральский) во время обхода и проверки осужденных было обнаружено отсутствие одного из них - Рузибека Гафурова, получившего за кражу восемь месяцев лишения свободы. Он был немедленно объявлен в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, в поиске беглеца были задействованы сотрудники нескольких управлений и отделов ГУФСИН, а также сотрудники ряда учреждений Главка и полиции. В результате вечером 2 августа Гафуров был задержан.

Как отметили в ведомстве, теперь за побег мужчине грозит новое наказание по статье 313 Уголовного кодекса РФ - до трех лет лишения свободы.