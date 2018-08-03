В центре Екатеринбурга появится гоночный лагерь

18 августа, в день празднования 295-летия Екатеринбурга, в центре города появится импровизированный автогоночный лагерь. Инициатором такой идеи выступил уральский гонщик-квадроциклист Сергей Карякин со своей командой. Как сообщил на странице в Facebook спортсмен, гоночная площадка расположится в районе Главпочтампа на проспекте Ленина.

"Друзья, рад поделиться с вами приятной информацией – на Дне города - 18 августа мы выставим свою гоночную багги и технику в центре города в самом центре праздничных активностей", - пишет Карякин.

Он также заверил, что эта идея была одобрена на оргкомитете по подготовке Дня города, ее поддержал заместитель главы администрации Михаил Матвеев.

Все желающие смогут сфотографироваться с чемпионской техникой, на которой команда одержала победу в международной гонке "Шелковый путь 2018". Также можно будет получить автограф спортсмена и поучаствовать в различных активных мероприятиях автогоночной тематики.

Отметим, что Сергей Карякин также является победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов.