В пермских школах внедряют новую систему безопасности

Губернатору Пермского края Максиму Решетникову презентовали "пилотный" проект кластера безопасности социальных объектов, который реализуется по "кустовому" принципу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Презентация проекта прошла в рамках инспекционного выезда губернатора в пермскую школу №55. Вместе с главой региона с проектом новой системы безопасности ознакомился мэр Перми Дмитрий Самойлов.

В "пилот" вошли школы и детские сады Пролетарского, Железнодорожного и Акуловского микрорайонов - всего семь объектов. Теперь отвечать за безопасность этих учреждений будет только один подрядчик, а не несколько организаций, как было прежде. Сигнал тревожной кнопки и видео со всех камер наблюдения будут поступать в единую диспетчерскую службу, что позволит быстрее реагировать на внештатные ситуации и эффективнее контролировать системы безопасности.

При входе на территорию школы появилась пропускная система. В самой школе установлен турникет, пройти который можно только с персональный электронной картой. Охраннику на монитор выводится фото ребенка или сотрудника. Есть металлорамка. Контроль за территорией рядом со школой обеспечивают несколько десятков видеокамер.

Кроме того, система безопасности предусматривает возможность добавления дополнительных услуг для родителей. К примеру, в последствии они смогут получать СМС с информацией о том, когда их ребенок пришел или покинул учебное заведение. Кроме того, в скором будущем на базе школы "Мастерград" будет тестироваться система видеаналитики. Она позволит в автоматическом режиме распознавать номера автомобилей, заезжающих на территорию школы, а также обеспечит работу детекторов оставленных вещей.

По словам руководителя научного центра "Сова" Игоря Терехина, школы "пилотного" проекта оснащены самыми современными средствами безопасности. Помимо камер наблюдения и турникетов, в них установлена система пожарной безопасности с точностью до датчика помещения. Система передает информацию в научный центр и на пульт охранного агентства. Кроме того, эвакуационные выходы оснащены автоматической системой открытия при пожаре. В случае отсутствия ЧП открыть их смогут учителя или ученики с помощью электронных пропусков.

"Такие меры позволят отслеживать развитие ситуации в режиме реального времени и оперативно реагировать", — убежден Игорь Терехин.

Максим Решетников подчеркнул, что для развития образовательной системы в Прикамье важно не только строить новые школы и детские сады, важно, чтобы и в действующих объектах условия учебы улучшались.

"Процесс подготовки школ и детских садов это не только проверка пожарной сигнализации и воды, это еще и текущий ремонт, обновление оборудования, замена компьютеров. Учитывая ряд инцидентов, произошедших в прошлом учебном году, особое внимание мы во время подготовки образовательных учреждений уделяем вопросам безопасности детей", – обозначил глава региона.

По словам главы региона, с внедрением этого проекта, будет оптимизирована работа системы безопасности, что позволит службам быстрее реагировать в случае необходимости.

Отметим, что на оснащение объектов направлено порядка 7 млн руб. Работу кластер безопасности в "пилотном" режиме начнет уже с нового учебного года.