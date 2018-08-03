Спецслужбы США отрицают, что сотрудница посольства в Москве имела доступ к секретным данным

В Секретной службе США опровергают информацию о том, что в американском посольстве в Москве якобы работала россиянка, имевшая доступ к секретной информации, в частности, к официальной почтовой системе службы.

Как сообщила газета The Guardian, якобы связанная с российскими спецслужбами женщина работала в посольстве США в России более десяти лет.

В 2016 году была начата проверка следователями из отдела региональной безопасности госдепартамента.

Летом 2017 года россиянка была уволена на фоне сокращения числа сотрудников посольства. При этом Секретная служба не стала проводить в ее отношении дополнительного расследования, сообщает РИА Новости.

В начале 2017 года в МИД РФ сообщили, что американские спецслужбы пытались завербовать дипломата, который находился в США для покупки лекарств, предназначенных бывшему главе правительства РФ Евгению Примакову.

Представители спецслужб США задержали российского дипломата, когда он пришел в аптеку. Его обвинили в незаконной торговле препаратами и пытались шантажировать, а через несколько дней выслали из США. Информация об инциденте была передана в Госдепартамент.