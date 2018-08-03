Миасский автозавод поставит "Роснефти" 130 единиц нефтепромысловой спецтехники

В Миассе автозавод "Урал" поставит в течение года поставит 130 единиц нефтепромысловой спецтехники на месторождения "Роснефти", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

В частности, будут поставлены агрегаты для цементирования скважин, паропромысловые установки, ремонтные агрегаты скважинного оборудования, седельные тягачи и бортовые автомобили с краноманипуляторами, экскаваторы-планировщики, топливозаправщики и др.

Техника предназначены для работы по обслуживанию месторождений в разных климатических зонах.