Минфин предложил легализовать продажу алкоголя в интернете

С 2019 г. в России будет разрешена продажа алкоголя в интернете. Проект разработал Минфин.

Пользователи интернета смогут купить пиво, сидр, медовуху и отечественные вина с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения.

Торговать будет возможно только в зоне egais.ru, лицензировать работу интернет-алкомаркетов будет Росалкогольрегулирование, сообщает "Прайм".

При этом на интернет-торговлю алкоголем будут распространяться запреты для обычной торговли: алкоголь не смогут купить несовершеннолетние, продажа будет иди с 8 до 23 часов.