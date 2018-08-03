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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
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Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал
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полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту инцидента на улице Куйбышева, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга.

Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как сообщили соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире - она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.

Куйбышева, труп, мумия, Екатеринбург(2018)|Фото:vk.com Поля Нечаева

Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 2 августа в отдел полиции №7 поступил сигнал об обнаружении тела пожилого мужчины во дворе дома №112 по улице Куйбышева. На место выезжала следственно-оперативная группа.

"Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. Опрашиваются очевидцы. По предварительной информации, смерть гражданина не носит криминального характера", - добавили в МВД.

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03.08.2018 07:42 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:42 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2018 20:23 Мск
В Екатеринбурге пьяница-пенсионерка выбросила на детскую площадку мумию своего умершего супруга








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Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал
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