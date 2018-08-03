Екатеринбургская полиция об инциденте с мумией мужчины во дворе: это не криминал

В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту инцидента на улице Куйбышева, где пенсионерка выбросила мумию своего умершего супруга.

Напомним, в четверг жители дома были буквально шокированы увиденным возле детской площадки: пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как сообщили соседи пожилой пары, супруги часто пили с местными бомжами. Утверждалось, что женщина специально хранила труп в квартире - она несколько месяцев получала пенсию за мужа, пока его тело разлагалось.

Сейчас все обстоятельства выясняют полицейские. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 2 августа в отдел полиции №7 поступил сигнал об обнаружении тела пожилого мужчины во дворе дома №112 по улице Куйбышева. На место выезжала следственно-оперативная группа.

"Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. Опрашиваются очевидцы. По предварительной информации, смерть гражданина не носит криминального характера", - добавили в МВД.