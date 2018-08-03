Дерипаска не согласился с условиями США по снятию санкций с "Русала"

Основной акционер UC Rusal Олег Дерипаска не согласился с условиями Вашингтона по снятии санкций с компании.

Напомним, в апреле Минфин США ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В этот список попал и основной владелец "Русала". В конце того же месяца департамент американского Минфина выдвинул условие для снятия санкций с российской компании — отказ Дерипаски от контроля над ней.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомлённый о ситуации переговорах по данному вопросу, бизнесмен считает такой ультиматум жёстким и нецелесообразным с экономической точки зрения.

"Условия, выдвигаемые OFAC (отвечающее за применение санкций подразделение Минфина США, — прим.), неприемлемы и лишены экономического смысла, согласиться на них не представляется возможным", — сообщил собеседник агентства.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американские власти продлили до 23 октября срок, за который инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, "Группа ГАЗ" и "Русал".