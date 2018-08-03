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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;  | комментариев: 2
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Новости
03.08.2018 07:16 Мск (09:16 Екб)
политика | В России | За рубежом
Дерипаска не согласился с условиями США по снятию санкций с "Русала"
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Олег Дерипаска (2018) | Фото: scandaly.ru

Основной акционер UC Rusal Олег Дерипаска не согласился с условиями Вашингтона по снятии санкций с компании.

Напомним, в апреле Минфин США ввёл санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В этот список попал и основной владелец "Русала". В конце того же месяца департамент американского Минфина выдвинул условие для снятия санкций с российской компании — отказ Дерипаски от контроля над ней.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомлённый о ситуации переговорах по данному вопросу, бизнесмен считает такой ультиматум жёстким и нецелесообразным с экономической точки зрения.

"Условия, выдвигаемые OFAC (отвечающее за применение санкций подразделение Минфина США, — прим.), неприемлемы и лишены экономического смысла, согласиться на них не представляется возможным", — сообщил собеседник агентства.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американские власти продлили до 23 октября срок, за который инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, "Группа ГАЗ" и "Русал".

Русал UC Rusal Русский алюминий логотип(2013)|Фото:

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03.08.2018 07:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:16 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 03:50 Мск
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Дерипаска не согласился с условиями США по снятию санкций с "Русала"
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