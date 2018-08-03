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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;  | комментариев: 2
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Новости
03.08.2018 06:20 Мск (08:20 Екб)
политика | За рубежом
Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа"
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(2017) | Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил согласие со своей дочерью Иванкой, заявившей, что СМИ не являются "врагами народа".

По информации CNN, речь идёт о мероприятии Axios, на котором ей задачи соответствующий вопрос, на который она ответила отрицательно, притом что её отец неоднократно обрушивался на различные СМИ, публикующие критику в его адрес.

"Она правильно сказала, что нет (СМИ не являются "врагами народа", — прим.)", — написал глава Белого дома в Twitter, пояснив, что "врагами народа" являются только те СМИ, которые публикуют "фейковые новости". При этом Трамп подчеркнул, что такие новости содержатся в "большей части средств массовой информации".

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03.08.2018 06:20 Мск | Вашингтон | Георгий Малания
08:20 Екб

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Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа"
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