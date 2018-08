Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа"

По информации CNN, речь идёт о мероприятии Axios, на котором ей задачи соответствующий вопрос, на который она ответила отрицательно, притом что её отец неоднократно обрушивался на различные СМИ, публикующие критику в его адрес.

"Она правильно сказала, что нет (СМИ не являются "врагами народа", — прим.)", — написал глава Белого дома в Twitter, пояснив, что "врагами народа" являются только те СМИ, которые публикуют "фейковые новости". При этом Трамп подчеркнул, что такие новости содержатся в "большей части средств массовой информации".

They asked my daughter Ivanka whether or not the media is the enemy of the people. She correctly said no. It is the FAKE NEWS, which is a large percentage of the media, that is the enemy of the people!