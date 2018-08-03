Трамп назвал большую часть СМИ "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп выразил согласие со своей дочерью Иванкой, заявившей, что СМИ не являются "врагами народа".

По информации CNN, речь идёт о мероприятии Axios, на котором ей задачи соответствующий вопрос, на который она ответила отрицательно, притом что её отец неоднократно обрушивался на различные СМИ, публикующие критику в его адрес.

"Она правильно сказала, что нет (СМИ не являются "врагами народа", — прим.)", — написал глава Белого дома в Twitter, пояснив, что "врагами народа" являются только те СМИ, которые публикуют "фейковые новости". При этом Трамп подчеркнул, что такие новости содержатся в "большей части средств массовой информации".