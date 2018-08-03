Моор предложили Путину кандидатов в губернаторы Ямала

Глава Тюменской области Александр Моор предложили президенту Владимиру Путину кандидатов в главы Ненецкого (НАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов, в том числе врио губернаторов этих регионов Александра Цыбульского и Дмитрия Артюхова.

Глава государства отберет из списков три кандидатуры и предложит их на рассмотрение региональных депутатов, которые и выберут главу региона. В список кандидатов в главы ЯНАО, направленный президенту врио губернатора Тюменской области Александром Моором, вошли врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, главврач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева и депутат Госдумы Владимир Пушкарев (все трое предложены "Единой Россией"), глава дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин (КПРФ) и депутат заксобрания округа Александр Голубенко (ЛДПР).

В НАО нового главу выберет уже новый состав депутатов, выборы которого пройдут в единый день голосования 9 сентября. Врио главы округа Александр Цыбульский возглавляет список единороссов на выборах в парламент.

В Тюменской области на выборах губернатора Александр Моор баллотируется от "Единой России". Также документы на регистрацию сдали депутаты облдумы Иван Левченко (КПРФ) и Артем Зайцев (ЛДПР), вице-спикер заксобрания Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия") и глава регионального отделения Партии социальной защиты России Лариса Шакурова, пишет газета "Коммерсант".