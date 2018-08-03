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от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
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Моор предложили Путину кандидатов в губернаторы Ямала
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Глава Тюменской области Александр Моор предложили президенту Владимиру Путину кандидатов в главы Ненецкого (НАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов, в том числе врио губернаторов этих регионов Александра Цыбульского и Дмитрия Артюхова.

Глава государства отберет из списков три кандидатуры и предложит их на рассмотрение региональных депутатов, которые и выберут главу региона. В список кандидатов в главы ЯНАО, направленный президенту врио губернатора Тюменской области Александром Моором, вошли врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, главврач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева и депутат Госдумы Владимир Пушкарев (все трое предложены "Единой Россией"), глава дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин (КПРФ) и депутат заксобрания округа Александр Голубенко (ЛДПР).

В НАО нового главу выберет уже новый состав депутатов, выборы которого пройдут в единый день голосования 9 сентября. Врио главы округа Александр Цыбульский возглавляет список единороссов на выборах в парламент.

В Тюменской области на выборах губернатора Александр Моор баллотируется от "Единой России". Также документы на регистрацию сдали депутаты облдумы Иван Левченко (КПРФ) и Артем Зайцев (ЛДПР), вице-спикер заксобрания Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия") и глава регионального отделения Партии социальной защиты России Лариса Шакурова, пишет газета "Коммерсант".

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03.08.2018 05:57 Мск | Денис Линов
07:57 Екб

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