В МВД предложили внести изменения в экзамен на получение водительских прав

В МВД РФ подготовили проект постановления правительства, меняющий порядок проведения экзаменов на получение водительских прав.

В частности, предлагается объединить экзамен на закрытой "площадке" и "в городе" в единую практическую часть, которая сдаётся после успешной сдачи соискателем теоретического экзамена.

"Кандидат в водители, сдавший теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена в течение последующих 6 месяцев", — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, в МВД предлагают ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию для сдачи теоретического экзамена. Соответствующие средства предполагается устанавливать на автоматизированных рабочих местах автоматизированной системы.

Также проектом предлагается расширить перечень основания для отказа в допуске кандидата в водители к экзаменам, среди которых — неуплата госпошлины либо отсутствие сведений об уплате и отсутствие у принимающего экзамены учреждения соответствующей лицензии. В случае нарушения соискателем процедуры проведения тестирования, его результаты аннулируются.

"Изменения, утверждённые настоящим постановлением, вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования, за исключением раздела, указанного в абзаце пятнадцатом подпункта "х" пункта 1 изменений, утверждённых настоящим постановлением, который применяется с 1 января 2020 года", — говорится в документе.