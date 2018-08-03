В честь Дня строителя в Екатеринбурге установили рекорды России

2 августа в Екатеринбурге в честь Дня строителя организовали праздник, на котором установили несколько рекордов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, во время мероприятия была построена башня на ладони из 46 монет - столица Урала стала первой в России в этом достижении.

Мировой рекорд принадлежит итальянцу Сильвио Сабба, который построил башню на ладони из 69 монет.

Также в рамках мероприятия создали пирамиду из 18 тыс. двухрублевых монет. Это достижение стало вторым результатом в мире и первым в России по строительству пирамид из монет. Ранее в Литве создали пирамиду из миллиона монет, а в Белоруссии из 880 монет.

В ходе благотворительного двухчасового праздника удалось собрать около 50 тыс. руб. Все деньги поступят в благотворительный фонд "Мы вместе" для лечения больных детей.