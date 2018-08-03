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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


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В честь Дня строителя в Екатеринбурге установили рекорды России
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(2018) | Фото:

2 августа в Екатеринбурге в честь Дня строителя организовали праздник, на котором установили несколько рекордов.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, во время мероприятия была построена башня на ладони из 46 монет - столица Урала стала первой в России в этом достижении.

Мировой рекорд принадлежит итальянцу Сильвио Сабба, который построил башню на ладони из 69 монет.

(2018)|Фото:

Также в рамках мероприятия создали пирамиду из 18 тыс. двухрублевых монет. Это достижение стало вторым результатом в мире и первым в России по строительству пирамид из монет. Ранее в Литве создали пирамиду из миллиона монет, а в Белоруссии из 880 монет.

(2018)|Фото:

В ходе благотворительного двухчасового праздника удалось собрать около 50 тыс. руб. Все деньги поступят в благотворительный фонд "Мы вместе" для лечения больных детей.

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03.08.2018 05:36 Мск | Денис Линов
07:36 Екб

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В честь Дня строителя в Екатеринбурге установили рекорды России
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