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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Новости
03.08.2018 03:30 Мск (05:30 Екб)
экономика | В России
Автокредитование в России вышло на докризисный уровень
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(2006) | Фото: Владимир Новиков www.itogi.ru

Одно из крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) — НБКИ опубликовало статистику по выдачам автокредитов в России по итогам второго квартала текущего года.
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Согласно ей, за квартал банки выдали 208,1 тыс. кредитов, что превышает показатель второго квартала докризисного 2014 года — 205 тыс. шт. Данные по сумме выданных автокредитов в НБКИ не приводят. Однако, по подсчетам аналитического агентства FR Group, в денежном выражении выдачи кредитов на приобретение авто в апреле—июне составили 147,07 млрд руб., что заметно превышает уровень аналогичного периода 2014 года — 107,5 млрд руб. Такой разрыв в количественном и денежном выражении легко объясним: за четыре года, в течение которых рынок автокредитования возвращался к докризисному уровню выдач, средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, заметно выросла.

В ОКБ и НБКИ данные передают разные кредитные организации, поэтому их подсчеты несколько разнятся, но и в ОКБ отмечают восстановление рынка. "Во втором квартале автокредитование практически достигло докризисных показателей 2018 года,— говорит и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.— Предполагаю, что причины две: во-первых, до конца июля не было ясности, будет ли продлена программа льготного автокредитования на оставшийся период 2018 года. Соответственно, многие заемщики спешили приобрести авто в период ее действия. Во-вторых, общее оживление рынка розничного кредитования на фоне снижения ставок и стабилизации экономической ситуации затронуло и этот сегмент".

Решение о возобновлении госпрограммы льготного автокредитования, но только в 2019 году было принято буквально на днях. При этом по выданным в текущем году в рамках госпрограммы автокредитам банки до сих пор компенсации от государства не получили, но, по словам участников рынка, учитывая, что решение о продолжении программы правительством принято, они рассчитывают на получение средств осенью этого года.

Госпрограмма льготного автокредитования обеспечивает примерно половину всех кредитных продаж авто. В 2018 году в рамках нее было продано почто 100 тыс. машин. Неопределенность с ее продлением и породила резкий рост спроса на автокредиты, пишет газета "Коммерсант".

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03.08.2018 03:30 Мск | Денис Линов
05:30 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 08:01 Мск
Кабмин продлил программу льготного автокредитования до 2020 года








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Автокредитование в России вышло на докризисный уровень
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