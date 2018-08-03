Автокредитование в России вышло на докризисный уровень

Одно из крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) — НБКИ опубликовало статистику по выдачам автокредитов в России по итогам второго квартала текущего года.

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Согласно ей, за квартал банки выдали 208,1 тыс. кредитов, что превышает показатель второго квартала докризисного 2014 года — 205 тыс. шт. Данные по сумме выданных автокредитов в НБКИ не приводят. Однако, по подсчетам аналитического агентства FR Group, в денежном выражении выдачи кредитов на приобретение авто в апреле—июне составили 147,07 млрд руб., что заметно превышает уровень аналогичного периода 2014 года — 107,5 млрд руб. Такой разрыв в количественном и денежном выражении легко объясним: за четыре года, в течение которых рынок автокредитования возвращался к докризисному уровню выдач, средняя стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, заметно выросла.

В ОКБ и НБКИ данные передают разные кредитные организации, поэтому их подсчеты несколько разнятся, но и в ОКБ отмечают восстановление рынка. "Во втором квартале автокредитование практически достигло докризисных показателей 2018 года,— говорит и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.— Предполагаю, что причины две: во-первых, до конца июля не было ясности, будет ли продлена программа льготного автокредитования на оставшийся период 2018 года. Соответственно, многие заемщики спешили приобрести авто в период ее действия. Во-вторых, общее оживление рынка розничного кредитования на фоне снижения ставок и стабилизации экономической ситуации затронуло и этот сегмент".

Решение о возобновлении госпрограммы льготного автокредитования, но только в 2019 году было принято буквально на днях. При этом по выданным в текущем году в рамках госпрограммы автокредитам банки до сих пор компенсации от государства не получили, но, по словам участников рынка, учитывая, что решение о продолжении программы правительством принято, они рассчитывают на получение средств осенью этого года.

Госпрограмма льготного автокредитования обеспечивает примерно половину всех кредитных продаж авто. В 2018 году в рамках нее было продано почто 100 тыс. машин. Неопределенность с ее продлением и породила резкий рост спроса на автокредиты, пишет газета "Коммерсант".