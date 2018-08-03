Ким Чен Ын написал новое письмо Дональду Трампу

Американский президент Дональд Трамп получил от лидера КНДР Ким Чен Ына новое письмо.

По сообщению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, глава государства получил письмо 1 августа, и оно последовало за дискуссией о денуклеаризации Корейского полуострова. Дискуссия между лидерами двух стран является итогом саммита в Сингапуре, а также продвижением обязательств, взятых в совместном заявлении США и КНДР, - отметила Сандерс, сообщает РБК.

Напомним, 12 июня в Сингапуре на острове Сентоса прошла историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Политики поговорили об освобождении Северной Кореи от ядерного оружия и о гарантии мира на Корейском полуострове.