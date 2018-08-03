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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Новости
03.08.2018 02:18 Мск (04:18 Екб)
общество | В России
Стали известны подробности инцидента с российским самолетом Анталья - Москва над Черным морем
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самолёт а-320 airbus полёт (2016) | Фото: Накануне.ru

Росавиация не подтвердила информацию об опасном сближении самолета Airbus A330 российской авиакомпании iFly, который выполнял рейс Анталья - Москва.
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В ведомстве заявили о ложном срабатывании бортовой системы предупреждения опасных сближений на борту лайнера. Это могло произойти из-за превышения вертикальной скорости самолета, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 августа неопознанный самолет опасно сблизился с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем. При этом выйти на связь с виновником инцидента не удалось – он не реагировал на радиозапросы.

В начале июля с самолетом авиакомпании IFly также произошел инцидент. А-330 летел из турецкого Мармариса. На борту было свыше 300 пассажиров.

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03.08.2018 02:18 Мск | Денис Линов
04:18 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2018 11:28 Мск
Неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с лайнером Анталья-Москва








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Стали известны подробности инцидента с российским самолетом Анталья - Москва над Черным морем
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