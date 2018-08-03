Стали известны подробности инцидента с российским самолетом Анталья - Москва над Черным морем

Росавиация не подтвердила информацию об опасном сближении самолета Airbus A330 российской авиакомпании iFly, который выполнял рейс Анталья - Москва.

В ведомстве заявили о ложном срабатывании бортовой системы предупреждения опасных сближений на борту лайнера. Это могло произойти из-за превышения вертикальной скорости самолета, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 1 августа неопознанный самолет опасно сблизился с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем. При этом выйти на связь с виновником инцидента не удалось – он не реагировал на радиозапросы.

В начале июля с самолетом авиакомпании IFly также произошел инцидент. А-330 летел из турецкого Мармариса. На борту было свыше 300 пассажиров.