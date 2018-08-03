"Северный поток-2" проложат по новому маршруту

Оператор проекта "Северный поток-2" — компания Nord Stream 2 AG — разработал новый маршрут газопровода.

Согласно ему, разрешение Дании на строительство не требуется. Как сообщил член совета директоров австрийской компании OMV Манфред Лейтнер, прокладка газопровода по новому маршруту не приведет к удорожанию проекта, так как его стоимость изначально учитывала непредвиденные обстоятельства - 9,5 млрд евро, сообщает РИА "Новости".

Строительство трубы уже одобрили Германия, Финляндия и Швеция. Дания оставалась последней и единственной страной, которая это не сделала.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце июля началась подготовка к укладке труб для "Северного потока — 2".