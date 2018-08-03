В России предложили вернуть образовательные кредиты

Ректоры МГИМО Анатолий Торкунов и ВШЭ Ярослав Кузьминов предложили вернуть программы образовательного кредита.

С таким предложением они обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует социальный блок. Как сообщил Кузьминов, так как стоимость обучения высока, необходимо иметь "некоторые промежуточные инструменты", которые предпочтительно получить от государства. В свою очередь Торкунов напомнил, что образовательные кредиты – общемировая практика. Ректор считает, что это поможет высшему образованию. "К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли", - отметил Кузьминов.

В рамках образовательного кредита предполагается, что студент получает заемные средства на обучение в вузе по льготной ставке. Во время обучения заемщик платит лишь взносы за обслуживание счета. Кредит гасится лишь после получения диплома и трудоустройства, сообщает газета "Ведомости".