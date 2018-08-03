Путин в связи с предстоящим паводком в Хабаровском крае поручил подсчитать возможный ущерб

МЧС прогнозирует, что волна паводка в ближайшие дни может дойти до Хабаровского края.

Президент Владимир Путин поручил сосредоточить силы и средства на наиболее проблемных участках и как можно скорей подсчитать возможный ущерб. Как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на встрече с главой государства, волна паводка дойдет до Хабаровского края 3-4 августа. При этом, как заверил министр, Хабаровску потоп не угрожает. Однако, согласно прогнозам, 3-4 тыс. дачных участков могут оказаться под водой.

В свою очередь Путин сообщил, что людей нужно "своевременно оповещать о каких-то возможных природных катаклизмах, нужно концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях". Также президент призвал вовремя оценить ущерб, который наносится домовладениям и участкам, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2013 году от мощного наводнения на реке Амур пострадали Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Всего от стихии пострадали более 180 тыс. дальневосточников. Непригодными к проживанию были признаны более 3,5 тыс. домов.