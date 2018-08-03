Рубль упал на фоне сообщений о новых антироссийских санкциях

Российский рубль упал до двухнедельного минимума.

Это произошло после того, как американские сенаторы предложили санкции в отношении нового суверенного долга РФ. Законопроект будет оказывать давление на Москву, сообщает Reuters.

Американские власти продолжают настаивать на том, что российские власти вмешивались в выборы в 2016 году.

Тем временем, курс рубля упал до 63,55 за доллар, что является самым низким показателем с 20 июля. До этого американская валюта торговалась по 62,21 руб., сообщает "Коммерсант".

Однако курс рубля может упасть до 67 руб. за доллар, если США введут антироссийские санкции. Об этом рассказала заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева, сообщает "Известия".

Напомним, 2 августа члены сената конгресса США от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламента новый пакет санкций против России. Сообщается, что санкции коснутся политиков и бизнесменов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее аналитики говорили о том, что август вряд ли станет серьезным испытанием для рубля.